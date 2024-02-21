На 24 февраля, вторую годовщину вторжения, намечено много визитов иностранных лидеров в Киев, а 25 февраля пройдёт совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и других представителей власти.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Это будет разговор о нашем пути дальше, нашем пути в 2024 году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной Рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром, ОП и сам президент", - анонсировал Никифоров.

Ожидается, что по итогам мероприятия Зеленский выступит с заявлением и даст пресс-конференцию, добавил пресс-секретарь Банковой.

Сегодня сообщалось, что Зеленский примет участие во встрече лидеров G7, которая пройдёт в онлайн-формате 24 февраля. По итогам встречи будет принята совместная декларация.

Также мы писали, что к годовщине вторжения Евросоюз готовит 13-й пакет санкций против России. Список ограничений ограничен по масштабам, поскольку Брюссель форсировал его принятие ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, считают журналисты из The Financial Times и Euractiv.