Стали известны детали 13-го пакета санкций Евросоюза против России.

Их публикуют издания The Financial Times и Euractiv.

Мнение журналистов сходится в том, что очередной раунд экономических мер против Москвы - 13-й с момента начала российского вторжения 24 февраля 2022 года - ограничен по масштабам, поскольку ЕС форсировал его принятие ко второй годовщине войны в Украине.

Напомним, единогласие по санкциям было достигнуто после того, как Венгрия отказалась от своих возражений относительно пакета.

13-й пакет санкций концентрирует большую часть усилий на обеспечении соблюдения уже существующих ограничений, его воздействие нацелено на около 200 сотен чиновников и организаций, что делает его крупнейшим пакетом экономических мер.

Новй пакет санкций впервые включает меры против китайских и индийских компаний, обвиняемых в поддержке военной машины Москвы. Санкции коснутся трёх предприятий на материковом Китае и одной в Индии, а также компаний в Шри-Ланке, Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане.

Пакет также включает санкции в отношении российских транспортных компаний, занимающихся распространением вооружений.

В чёрный список будет внесён министр обороны Северной Кореи, а именно: заморожены его активы и вынесен запрет на выдачу виз на посещение ЕС за поставку баллистических ракет россиянам.

13-й пакет санкций расширяет ограничения на экспорт некоторых технологий, продукции тяжёлой промышленности и радио-электроники, таких станки, шарикоподшипники, микросхемы и электронные модули, используемые российской оборонной промышленностью.

Послы ЕС продлили текущий режим санкций, срок действия которого должен был истечь к 15 марта, ещё на шесть месяцев. Это стандартная процедура, в соответствии с которой два раза в год необходимо голосовать за продление режимов санкций.

Работа над следующим - 14-м раундом санкций, как ожидается, начнётся в ближайшие несколько недель, чтобы больше сосредоточиться на отраслевых аспектах, которые остаются неурегулированными.

Напомним, послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против РФ.

Ранее в Financial Times писали, что ЕС хочет приурочить 13-й пакет санкций ко второй годовщине вторжения в Украину.