Власти Грузии не намерены вводить санкции против России и осудили высказывания секретаря СНБО Алексея Данилова, который призывал Тбилиси открыть "второй фронт" против Москвы.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Брюсселе на совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", в их числе секретаря Совета безопасности, советника президента", - сказал грузинский премьер.

Он отметил, что Тбилиси поддерживает Украину политически и оказывает ей гуманитарную помощь. Однако к санкциям против РФ правительство Грузии, по словам Кобахидзе, присоединяться не планирует.

"В отношении санкций против России у нас есть очень четкая позиция. Мы не вводим санкции и по этому поводу у нас есть весьма сильные аргументы", - сказал Кобахидзе.

Ранее секретарь Совбеза Данилов призвал Грузию к открытию второго фронта против России.

"Но это решение их правительств, это решение этих стран. Они считают, что с нашей помощью, то есть когда мы одержим победу над россиянами, то они очень быстро освободят свои территории", – добавил Данилов.

Весной в Тбилиси выступили за блокировку вводимых тогда очередных санкций в отношении России, объяснив это тем, что за Грузию в случае вооруженного конфликта с РФ "никто не будет воевать, как и за Украину".

Также весной Грузия возобновила авиасообщение с Россией.