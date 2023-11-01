Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против приема релокантов из России. Она считает, что с их помощью Москва ведет против Тбилиси гибридную войну и релоканты могут стать предлогом для нападения РФ.

Об этом она сказала в интервью CBS News.

"Это очень нервирует, когда в твоей собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага и считают, что они у себя дома. Ведут себя и считают, что они очень даже дома. Так что существует тонкая грань, и эту грань необходимо соблюдать, чтобы в будущем у нас не было инцидентов, которые позволили бы России использовать свою излюбленную доктрину защиты русскоязычных граждан", - заявила Зурабишвили.

При этом Зурабишвили дала понять, что запретила бы россиянам въезд в республику, но этими полномочиями обладает только правительство, которое "симпатизирует Москве".

Как сообщил телеканал, примерно каждые полчаса релоканты покупают в Грузии квартиру и участок земли, регистрируют бизнес. К тому же они открыли пять русскоязычных школ без государственных лицензий и подняли арендную плату за жилье на 130%. Из-за этого 100 тысяч грузин "были вынуждены" покинуть родину. Один из сторонников вступления Грузии в ЕС назвал происходящее "тихим вторжением".

Правительство Грузии, у которого конфликт с президентом, в мае решило открыть авиасообщение с РФ.

За это Тбилиси осудили в Евросоюзе.