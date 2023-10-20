Грузия готовится к возможному применению ядерного оружия в регионе, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.

Его слова приводит российское издание "Коммерсант".

"Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику", — сказал Лилуашвили.

Издание считает, что намек грузинского чиновника касается отношений Тбилиси и Москвы, а также взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке.

Лилуашвили рассказал, что правительство Грузии "разработало специальный план на случай ядерной войны", в котором прописаны шаги для каждого ведомства. Однако признал, что в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии "укрытия нам не помогут", поэтому "необходимо проводить умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за рубежом".

Напомним, на днях Госдума РФ начала отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В сентябре СМИ сообщали, что США, Китай и РФ, вероятно, готовятся к первым за почти 30 лет ядерным испытаниям.

А в начале октября западная пресса писала, что РФ, похоже, планирует или уже провела очередное испытание ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.