В Грузии заявили, что предотвратили транзит взрывчатки из Украины в Россию. Служба госбезопасности Грузии утверждает, что его курировал экс-кандидат в депутаты от "Слуги народа", одессит Андрей Шарашидзе.

В ведомстве утверждают, что взрывчатка общим весом 14 кг поступила в страну под видом аккумуляторов для электромобилей, сообщает "Эхо Кавказа".

Груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и пересек турецко-грузинскую границу через КПП "Сарпи" 19 января. Пунктом назначения груза был указан Воронеж, три взрывных устройства были изъяты на российско-грузинской границе, однако еще три устройства "оставили в Тбилиси на конкретном адресе".

СГБ указывает, что "организатором процесса" являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии "Слуга народа".

Задержан он или нет - не уточняется.

Также в схеме участвовали семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении, однако лишь Шарашидзе знал о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля, предполагают в СГБ.

В СГБ предполагают, что, "учитывая использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии", Тбилиси планировали обвинить "как в планировании, так и в реализации терактов, осуществление которых планировалось в Грузии или за границей".

Спецслужбы Грузии показали видео операции по перемещению взрывчатки.

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