Вблизи границы непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР") с Украиной произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает на своем сайте приднестровское "Министерство государственной безопасности".

В сообщении сказано, что в ходе инцидента двое граждан "ПМР" были насильно перемещены на украинскую территорию.

"В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", - добавилв в "ведомстве".

Украинская Госпогранслужба на этот счёт пока никакой информации не сообщала.

Напомним, конфликт между Молдовой и Приднестровьем начался в 1989 году, его главной причиной стал языковой вопрос. В марте и сентябре 1989 года парламент МССР принял законы о языках. Они гарантировали использование всех других языков, в том числе и украинского, для национально-культурных потребностей. Русский язык тогда получил особый статус - язык межнационального общения. Но единственным государственным языком стал молдавский.

На территории Приднестровья оба эти закона были восприняты как дискриминационные. В Тирасполе начались забастовки, а в 1990 году Приднестровье объявило о независимости ("республика" так и не получила признания со стороны хотя бы одного государства - члена ООН).

В 1992 году конфликт Приднестровья с Молдовой перерос в военные столкновения. Ситуация до сих пор не урегулирована политически, а с началом российского вторжения в Украину атмосфера в регионе стала более напряженной.

Ранее в непризнанном Приднестровье попросили у Кремля увеличить численность российского военного контингента в регионе.

Мы также сообщали, что по мнению президента Молдовы, победа Украины может помочь решить вопрос Приднестровья.