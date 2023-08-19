Президент Молдовы Майя Санду считает, что после победы Украины в войне с Россией может появиться геополитическая возможность разрешения конфликта в Приднестровье.

Об этом она заявила в комментарии RadioMoldova.

По словам Санду, их страна живет в мире благодаря украинской армии, кроме того Молдова со своей стороны сделала все, чтобы "не допустить втягивания ее в войну, сохранить порядок и мир в их обществе".

"Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и, возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", - сказала она.

Санду добавила, что вопрос реинтеграции Приднестровья должен состояться так, чтобы это не привело к "дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов".

Напомним, весной в непризнанном Приднестровье попросили у России увеличить количество военного контингента. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о российской стратегии наступления в Украине, которая предполагает контрудар на юге и прорыв к Приднестровью.

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