Послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает Reuters и журналист Рикард Йозвяк.

В санкционный пакет добавят около 200 юридических и физических лиц. Пакет приурочен ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций Евросоюза против РФ. Должны быть обнародованы непосредственно перед годовщиной на 24 февраля", – сообщил Йозвяк.

Председатель Бельгии в Совете ЕС подтвердили утверждение санкций.

"Послы ЕС только согласовали принципиально 13-й пакет санкций в рамках агрессии России против Украины. Этот пакет является одним из самых широких, утвержденных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля", – говорится в сообщении.

В свою очередь президент ЕК Урсула фон дер Ляен подтвердила принятие новых ограничений для РФ.

"Я приветствую соглашение о нашем 13-м пакете санкций против России. Мы должны продолжать унижать военную машину Путина. Имея в общей сложности 2000 списков, мы оказываем высокое давление на Кремль. Мы также сокращаем доступ России к беспилотникам", – добавила президент ЕК.

Напомним, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против РФ.

В конце января появилась информация, что к годовщине вторжения в Украину ЕС хочет принять 13-й пакет антироссийских санкций.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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