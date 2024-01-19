В Евросоюзе начали обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который намерены утвердить к годовщине вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые меры могут включать усиление торговых ограничений и возможностей РФ обходить текущие санкции через третьи страны и компании в самом ЕС.

Bloomberg считает, что достичь соглашения по новым санкциям к следующему месяцу будет "нелегко", ведь на согласование предыдущего пакета ушло нескольких недель переговоров.

Также продолжаются дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины, который некоторые страны ЕС предлагают использовать как альтернативу Европейскому фонду мира, где у Венгрии есть право вето. Последний теряет актуальность по мере того, как все больше оружия поставляется не из запасов, а по новым контрактам. В ЕС предлагали выделять на этот потенциальный новый фонд 5 млрд евро в год, но при его обсуждении консенсуса достичь не удалось.

Этот вопрос могут обсудить 1 февраля на саммите ЕС.

Как мы писали, лидеры стран Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций против России 15 декабря.

А 18 декабря Евросоюз утвердил этот пакет. Кроме прочего он расширил перечень запрещённых к продаже товаров.