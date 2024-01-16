Турецкие банки, как и китайские, ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США. В связи с этим в последнее время возникли проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в банковской сфере Турции.

Новое постановление OFAC от 22 декабря запрещает банкам посредничество с РФ фактически во всех сферах, кроме продуктов питания и медикаментов. Они могут трактоваться как помощь военным усилиям из-за широких формулировок. Банки ждут дополнительные разъяснения.

Некоторые турецкие экспортеры уже столкнулись с отказами банков на денежные переводы из России за поставленные товары.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что китайские банки ужесточают ограничения в отношении России после новых санкций США. В декабре американский Минфин заявил, что наложит вторичные санкции на банки, которые содействуют заключению Россией сделок по закупке оборудования, необходимого для военных целей.

Напомним, после введения западных санкций, российские компании начали закупать телекоммуникационное оборудование и микрочипы для производства систем вооружения и дронов через сеть посредников в Китае, а также посредством Марокко и Турции.