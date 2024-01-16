Китайские банки ужесточают ограничения в отношении России после новых санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В декабре американский Минфин заявил, что наложит вторичные санкции на банки, которые содействуют заключению Россией сделок по закупке оборудования, необходимого для военных целей.

После этого, по данным издания, как минимум два банка КНР начали проверку своих клиентов в РФ, а также нероссийских клиентов, ведущих бизнес в РФ или переводящих критически важные товары в РФ через третьи страны.

Также банки КНР готовятся разорвать связи с клиентами из санкционного списка и прекратить предоставление каких-либо финансовых услуг российскому военному сектору.

В самом Китае информацию Bloomberg пока не подтверждали.

Спикер Кремля Песков не стал комментировать вопрос по ситуации с китайскими банками.

"Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями. Это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности. В каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы. Это - весьма чувствительная сфера, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что после введения западных санкций, российские компании начали закупать телекоммуникационное оборудование и микрочипы для производства систем вооружения и дронов через сеть посредников в Китае, а также посредством Марокко и Турции.

Также стало известно, что Россия организовала новые каналы поставок беспилотников из Китая в обход санкций.