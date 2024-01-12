Объем двусторонней торговли Китая с Россией в 2023 году достиг 240 миллиардов долларов. Это очередной рекорд, свидетельствующий, что две страны стремятся к более тесным экономическим связям в условиях продолжающегося конфликта в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.

Отмечается, что Китай, один из крупнейших потребителей нефти в мире, стал основным экономическим спасательным кругом для России - экспортера энергоносителей, находящегося в настоящее время под западными санкциями.

Москва также активизировала закупки китайских товаров - от автомобилей до смартфонов - по мере того, как европейские и американские бренды уходят с российского рынка.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, объем китайско-российской торговли увеличился на 26,3% по сравнению с предыдущим годом. Китайские поставки в Россию подскочили на 46,9% в 2023 году по сравнению с годом ранее и выросли на 64,2% по сравнению с 2021 годом.

Импорт из России в прошлом году вырос на 13% по сравнению с 2022 годом. Половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году была отправлена в Китай.

В то время как Россия наращивает платежи в китайских юанях за импорт на фоне западных санкций, Китай также увеличил использование юаней для покупки российских товаров, говорится в публикации.

Ранее американская газета The New York Times писала, что война в Украине приносит выгоду Китаю.

Также издание The Financial Times сообщало, что с начала войны в Украине Китай десятикратно увеличил поставки в Россию высокоточных станков.