США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые помогают РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает CNBC.

В таком случае это будут первые прямые санкции против Пекина за его предполагаемую военную поддержку Москвы. Американская разведка считает, что Китай "становится все более важной опорой для РФ в ее военных усилиях, предположительно поставляя Москве ключевые технологии и оборудование двойного назначения, используемые в войне против Украины".

"Китай должен понять, что те же виды санкций, которые начинают действительно распространяться в России и влияют на российскую производительность, экономические показатели и качество жизни, также могут быть применены к Китаю. И, честно говоря, Китай может потерять гораздо больше, чем Россия", - сказал сенатор Джеральд Коннолли.

Хотя и сами США пострадают от таких ограничений, отмечает CNBC.

В МИД КНР уже заявили, что выступают против санкций США в отношении своих компаний из-за сотрудничества с РФ, и обещают принять меры для их защиты.

Напомним, Китай заявил, что выступает решительно против санкций в ответ на предложение Европейского союза ввести торговые ограничения в отношении трёх китайских фирм в рамках усилий по ограничению военного производства РФ.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Пекин предупредил Киев о последствиях включения китайских компаний в список спонсоров войны.