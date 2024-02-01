Китай заявил Украине, что на отношениях двух стран может "негативно отразиться" включение более десятка китайских компаний в список "международных спонсоров войны" Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными чиновниками украинского правительства.

Пекин не выдвинул никаких условий или "временных рамок", а просто выразил свое мнение.

Один источник предположил, что Пекин может связать этот вопрос с закупками Китаем украинского зерна.

НАПК включило 48 компаний по всему миру, в том числе 14 из Китая, в список "международных спонсоров войны", поскольку их деятельность косвенно помогает или способствует военным усилиям России. Этот черный список не имеет юридических последствий.

Ранее мы писали, что в конце года НАПК внесло вторую крупнейшую строительную компанию Китая в список международных спонсоров войны. Отмечалось, что China Railway Construction Corporation продолжает работать в РФ, строя там метро, мосты и автомагистрали.

А перед этим в перечень международных спонсоров войны за продолжение сотрудничества с РФ попали такие нефтегазовые китайские компании как China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum (корпорация CNPC).