Китай заявил Украине, что не продает оружие ни одной из воюющих сторон.

Об этом заявил главный дипломат КНР Ван И своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, передает CNN.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не подливает "масла в огонь" и продолжит "играть конструктивную роль" в прекращении российско-украинской войны, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье, 18 февраля, МИД Китая.

Пекин также позиционирует себя как мирного посредника в конфликте – позиция, которую Ван И подтвердил в своем выступлении.

"Китай никогда не отказывался от содействия миру и не ослаблял своих усилий по содействию переговорам", – сказал он, добавив, что китайский лидер Си Цзиньпин "провёл углубленный обмен мнениями с мировыми лидерами, включая лидеров России и Украины, сыграв конструктивную роль в разрешении кризиса".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X, что говорил с китайским коллегой о "двусторонних отношениях, торговле и необходимости восстановления справедливого и прочного мира в Украине".

Напомним, 24 февраля 2023 года Китай предложил мирный план, который подразумевал немедленное прекращение огня без вывода российских войск из Украины. Украинские власти назвали это предложение неприемлемым. Путин же назвал китайский мирный план реалистичным и заявил, что он "мог бы лечь в основу мирных договоренностей".

Ранее на Мюнхенской конференции Ван И сообщил, что Китай будет углублять отношения с РФ, поскольку это "отвечает интересам обеих стран".