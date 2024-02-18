Глава китайской дипломатии Ван И сделал на Мюнхенской конференции несколько заявлений по Украине и России.

Он заявил, что Китай будет углублять отношения с РФ, поскольку это "отвечает интересам обеих стран".

По вопросу Украины Пекин "хочет достичь одной цели: проложить путь к мирным переговорам". При этом дипломат не употребил слово "война", а заявил о "кризисе", отмечают немецкие СМИ.

"Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нем участия. Однако это не значит, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека", – сказал он.

Отдельно Ван И коснулся смерти Алексея Навального. По его словам, Китай рассматривает это как внутреннее дело России. С этой позицией заочно поспорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, это не только дело РФ, поскольку речь о действиях "авторитарного режима в Москве".

Напомним, на Мюнхенской конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с китайским коллегой Ван И. Они обсуждали "Саммит мира", который Украина хочет собрать в Швейцарии.

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