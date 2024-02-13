Китай заявил, что выступает решительно против "незаконных санкций" в ответ на предложение Европейского союза ввести торговые ограничения в отношении трёх китайских фирм в рамках усилий по ограничению военного производства РФ.

Об этом пишет американское издание Bloomberg.

При этом в статье говориться, что в последнее время напряжённость в отношениях между Европой и Китаем растёт: Брюссель начал проверку китайских производителей электромобилей, Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении алкогольной продукции ЕС, а Нидерланды заключили тайную сделку с США, чтобы попытаться ограничить поставки в Китай оборудования для производства микросхем компании ASML Holding NV.

"Китайские и российские предприятия осуществляют нормальные обмены и сотрудничество, они не нацелены на третьи стороны и не должны подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон", - заявили в министерстве иностранных дел Китая.

В ведомсте заявили, что Пекин "примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий".

Ранее в Reuters писали, что Пекин предупредил Киев о последствиях включения китайских компаний в список спонсоров войны.

Как мы сообщали, западные СМИ пишут, что Трамп готовит крупную экономическую атаку на Китай в случае своего переизбрания.