Вашингтон планирует в пятницу, 23 февраля, обнародовать новый пакет санкций в отношении РФ в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил на брифинге советник Белого дома по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби сказал журналистам, что новый пакет является реакцией на случившееся с Навальным.

"По распоряжению президента Байдена мы объявим о большом пакете санкций в эту пятницу, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным", – сказал представитель Белого дома.

При этом он не назвал подробностей очередного пакета ограничений.

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.

В Украине, на Западе и в российской оппозиции сразу же заявили, что российского оппозиционера убил президент РФ Владимир Путин.

В США тоже ответственность за смерть возложили на главу Кремля. Заявление об этом сделал глава Госдепа Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.