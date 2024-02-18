Родственники Алексея Навального до сих пор не получили его тело и не знают точно, где оно находится. Об этом сообщают сторонники оппозиционера, который на днях умер в российской тюрьме.

Матери Навального Людмиле, которая приехала в колонию, где содержался ее сын, выдали справку, что тело перевезли в город Салехард, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Однако, по ее словам, в морге Салехарда этого не подтвердили.

В то же время, в Следственном комитете сторонникам политика сообщили, что тело у них, и назначены новые экспертизы для установления причины смерти.

При этом Ярмыш считает, что тело скрывают, чтобы "замести следы".

"Теперь явно, каким бы методом они ни убили Алексея, в этот раз они пытаются делать то же самое: скрывают его тело, чтобы замести следы, и вот таким чудовищным образом просто не отдают его родственникам", - сказала пресс-секретарь Навального.

Официально российские власти местонахождение тела оппозиционера не комментировали.

Напомним, 16 февраля российские власти заявили о смерти оппозиционера Навального в тюрьме.

Пресс-секретарь Навального заявила, что его убили.