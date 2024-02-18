Родственники Навального до сих пор не получили его тело и не знают, где оно находится
Родственники Алексея Навального до сих пор не получили его тело и не знают точно, где оно находится. Об этом сообщают сторонники оппозиционера, который на днях умер в российской тюрьме.
Матери Навального Людмиле, которая приехала в колонию, где содержался ее сын, выдали справку, что тело перевезли в город Салехард, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Однако, по ее словам, в морге Салехарда этого не подтвердили.
В то же время, в Следственном комитете сторонникам политика сообщили, что тело у них, и назначены новые экспертизы для установления причины смерти.
При этом Ярмыш считает, что тело скрывают, чтобы "замести следы".
"Теперь явно, каким бы методом они ни убили Алексея, в этот раз они пытаются делать то же самое: скрывают его тело, чтобы замести следы, и вот таким чудовищным образом просто не отдают его родственникам", - сказала пресс-секретарь Навального.
Официально российские власти местонахождение тела оппозиционера не комментировали.
Напомним, 16 февраля российские власти заявили о смерти оппозиционера Навального в тюрьме.
Пресс-секретарь Навального заявила, что его убили.