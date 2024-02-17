Пресс-секретарь Навального заявила, что его убили
Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального подтвердила его смерть в тюрьме и заявила, что его убили.
Об этом написала Кира Ярмыш в соцсети Х (Твиттер).
"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея", - отметила Ярмыш.
По информации Ярмыш, сотрудник тюрьмы сообщил, что тело Навального находится в Салехарде, где его изъяли следователи Следственного комитета для проведения дальнейших исследований.
"Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно", - добавила она.
Сегодня у "Стены скорби" в Москве полиция задерживает тех, кто пришел почтить память Алексея Навального, который вчера умер в колонии за Полярным кругом.
Напомним, российские власти заявили, что Навальный "после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание".
В Евросоюзе, США и Украине сразу заявили, что в смерти Навального виноваты власти России и лично Владимир Путин.
Мы разбирали в отдельном материале, что известно об Алексее Навальном, и анализировали последствия его смерти.