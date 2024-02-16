Имя Алексея Навального прогремело по всему миру в августе 2020 года, когда он впал в кому на борту самолета, летевшего в Омск. Сторонники оппозиционера тогда заявили, что его отравила российская власть, подсыпав политику боевой яд "Новичок". Власти это опровергли.

Кремль разрешил родственникам Навального вывезти его на лечение в Германию, откуда он вернулся в январе 2021 года, после чего сразу сел в тюрьму - где и умер сегодня.

Сам же Навальный до этой истории, конечно, был широко известен в России как один из главных представителей местной либеральной оппозиции.

Первые шаги в политике он делал как националист и участник "Русских маршей". Но позже поставил на антикоррупционные разоблачения, выпустив много расследований коррупции в высших эшелонах власти РФ, и стал наиболее раскрученным внесистемным (то есть не входящим ни в какие властные органы и парламентские партии) политиком России. До истории с "Новичком" он уже имел за плечами уголовные дела и задержания за несанкционированные акции. Навальный того периода резко критиковал российскую власть, лично Владимира Путина и "Единую Россию". А сторонники российской власти обвиняли Навального в работе на западные спецслужбы.

Но надолго Навальный сел в тюрьму после отравления. Поводом для его задержания после лечения в ФРГ стало нарушение политиком условного срока по одному из уголовных дел, связанных с мошенничеством.

Отметим, что о подготовке задержания после возвращения в РФ Навальному было известно заранее - российские власти прямо об этом говорили. Но он все равно прилетел в Москву.

Многие связывали приезд с планами раскрутить цветную революцию (майдан) в Москве. К тому же Навальный выпустил фильм о "дворце Путина", который в первый же день набрал более 20 миллионов просмотров.

Акции протеста действительно начались и в российской столице, и в других городах, но были довольно немногочисленными и быстро сошли на нет.

В марте 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. А в августе 2023 года он получил новый, куда более жесткий приговор - 19 лет лишения свободы в колонии особого режима. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к экстремизму в интернете.

Первые годы заключения политик провел в колонии во Владимирской области. В декабре прошлого года его перевели в колонию за полярным кругом, в поселение Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где он и скончался сегодня.

Сторонники Навального в прошлом году заявляли о том, что оппозиционера в заключении медленно травят. Так, весной 2023 года его пресс-секретарь Кира Ярмыш сказала, что Навальный страдает от сильных болей в желудке и не может есть тюремную пищу, потому что она усиливает его боль.

"Нельзя исключать, что его отравляют. Не в огромных дозах, как раньше, а в маленьких", - допустила тогда Ярмыш.

Каких-либо конкретных подтверждений этим заявлениям не было. Но не исключено, что именно эта версия о медленном отравлении может теперь стать главной у сторонников Навального.

Относительно Украины у Навального была своя эволюция взглядов. В 2011 году, во время протестов на Болотной в Москве, Навальный в эфире одного из украинских телеканалов назвал украинцев и русских одним народом. В 2014 году он выступил против аннексии Крыма. Но позже неоднократно давал понять, что не намерен отдавать Крым Украине, если станет президентом.

"Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" - сказал тогда Навальный свою фразу, ставшую крылатой.

Однако после вторжения России в Украину его позиция поменялась. Навальный однозначно осудил вторжение, призвав к акциям протеста. А 24 февраля 2023 года предложил свой план прекращения войны, который предусматривал вывод российских войск со всей территории Украины в границах 1991 года, включая Крым, а также выплату Россией репараций.

Смерть Навального, безусловно, стала тяжелым ударом для либеральной оппозиции в России. Несмотря на непростые отношения Навального с другими представителями этой группы (например, с Григорием Явлинским и Михаилом Ходорковским), все-таки он был самым ярким и самым известным и в РФ, и в мире противником Путина. И если бы в России вдруг начались радикальные перемены, скажем, в случае смерти Путина, то Навальный как известная и системно поддерживаемая Западом фигура сразу мог бы стать точкой притяжения для значительной части российских элит.

Теперь такой фигуры нет и не видно перспектив появления кого-то похожего на Навального в обозримом будущем. К тому же в либеральных кругах царит тотальное разобщение, а большая часть лидеров оппозиции находится за границей.

Не допущенный к участию в выборах Борис Надеждин, хотя и был с целью демонстрации на выборах антивоенного и протестного потенциала российского общества ситуативно поддержан почти всей либеральной оппозицией, включая Ходорковского и Навального, все же в этой среде доверием не пользуется. Многие его считают марионеткой Кремля. Кремль, к слову, действительно может попытаться теперь выставить Надеждина на замену Навальному в качестве лидера либеральной и антивоенной оппозиции. Если, конечно, Путин вообще захочет оставить российским либералам хоть какую-то институциональную и легальную нишу, а не "ликвидировать их как класс".

Украина и лидеры западных стран, безусловно, будут использовать смерть Навального как еще один аргумент в пользу того, что Запад должен дать больше оружия Киеву и ввести против России больше санкций. В связи с этим, а также с учетом того, что случившееся совпало с визитом Владимира Зеленского в Европу, в РФ уже возникла конспирологическая теория, что смерть оппозиционера могли организовать некие внедренные агенты иностранных разведок, чтобы усилить сигнал от Зеленского относительно необходимости увеличения поддержки Украины, а также перебить негативный новостной фон - события в Авдеевке.

Однако эта конспирология откровенно слабая, так как для Запада смерть Навального - это большая неудача. Как потому, что утрачена фигура, на которую можно было бы сделать ставку в случае изменения ситуации в России. Так и в имиджевом плане. Ведь Навальный стал очередным примером того, что гарантии и "крыша" Запада не работают, и тот не может защитить тех, кого поддерживает. Тем более, почти весь арсенал мер против РФ Запад и так уже использовал после вторжения Путина в Украину.

Другой вопрос, что смерть Навального еще более затруднит любой диалог России и Запада (в том числе и о прекращении войны в Украине), поэтому может родиться версия, что оппозиционера убили те, кто не хочет возобновления этого диалога и выхода на какие-либо договоренности. С другой стороны, куда большее влияние на перспективы диалога оказывает происходящее в Украине. И на этом фоне смерть Навального вряд ли будет решающим фактором.

В целом же произошедшее - это очередной красноречивый сигнал российскому обществу и элитам о том, что каждый, кто бросит вызов Кремлю, будет стерт в порошок. И не важно кто это: авантюрист-популист и хозяин частной армии вроде Евгения Пригожина и его соратника-неонациста Дмитрия Уткин или поддерживаемый Западом либерал Навальный. Итог один.

Подробнее о жизненном пути Навального читайте в нашем материале.