Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Страна" собрала, что известно о скоропостижной смерти 47-летнего политика, а также первую реакцию на случившееся.

Рассказываем, почему он добровольно вернулся в Россию и за что впоследствии получил сначала 9, а затем 19 лет колонии.

Что известно о смерти Алексея Навального

"В исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

Причины смерти устанавливаются", — говорится в сообщении ФСИН.

Как сообщает источник RT, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

Жалоб на здоровье от Навального перед смертью не поступало, сообщает общественная наблюдательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа.

10 января Навального впервые после долгого перерыва подключили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для участия в заседании суда.

Вчера Навальный выступал по видеосвязи, выглядел здоровым.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Соратники Навального уже обвинил российскую власть в убийстве.

"Российские власти публикуют признание в том, что они убили Алексея Навального в тюрьме. У нас нет никакого способа подтвердить это или доказать, что это неправда. Адвокат Навального едет в Харп", — заявил Леонид Волков.

А нобелевский лауреат и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что смерть оппозиционера Алексея Навального является прямым следствием 27-го по счету срока в ШИЗО. Муратов считает, что диагноз «тромбоэмоболия», от которого, по данным ФСИН, умер политик, мог развиться от неподвижного образа жизни, малокалорийной еды, нехватки воздуха и постоянного холода.

Что говорят на Западе и в Украине

От Украины первым сообщение о смерти прокомментировал Ермак.

"Путин - максимальное зло, которое боится любой конкуренции. Жизнь россиян для него - это ничто. С ним не может быть никаких переговоров. Единственный язык, который он понимает - сила", - написал глава ОП.

Позже президент Зеленский заявил, что "очевидно, он убит Путиным".

"Тысячи других запытанных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Поэтому он должен не сохранить ничего. Путин должен все проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", - заявил Зеленский на брифинге с Шольцем.

Если на официальном уровне в Украине смерть Навального назвали преступлением Путина, то, например, экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко назвал это "хорошей новостью".

Первым иностранным лидером, прокомментировавшим сообщения о смерти Навального, стал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям", — говорится в заявлении президента.

А генсек НАТО заявил, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а "Россия должна ответить на серьезные вопросы".

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России ответственность за смерть Навального.

"Ужасные новости", - сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По словам политика, будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни "демонстрировал невероятное мужество".

"Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия", — заявил британский премьер.

При этом реакция Вашингтона достаточно разноречива.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан комментирует очень осторожно.

"Если это подтвердится, это ужасная трагедия, и, учитывая долгую и ужасную историю вреда российским правительством своим оппонентам, это вызывает реальные и очевидные вопросы о том, что здесь произошло. Но я воздержусь от дальнейших комментариев, пока мы не узнаем больше, и мы активно ищем подтверждение, поскольку я знаю, семья господина Навального тоже, и будем из этого определять, что будет дальше", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В тоже время вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен отреагировали более резко и уже возложили ответственность на Россию.

Блинкен заявил, что США после смерти Навального намерены провести консультации со "многими заинтересованными странами".



Напомним, что в 2021 году Байден заявил, что Россия понесет "катастрофические последствия", если Навальный умрет в тюрьме.

Путь Навального: от русского националиста до главного оппозиционера России

Имя Навального прогремело по всему миру в августе 2020 года. Он впал в кому на борту самолета, летевшего в Омск. Сторонники оппозиционера заявили, что его отравила российская власть, подсыпав политику боевой яд "Новичок". Россия это опровергала.

Кремль разрешил родственникам Навального вывезти его на лечение в Германию, откуда он вернулся в январе 2021 года и сразу сел в тюрьму - где и умер сегодня.

Сам же Навальный до этой истории, конечно, был широко известен, как один из главных представителей либеральной оппозиции РФ.

Хотя и начинал он как националист и участник "Русских маршей".

Но позже сделал ставку на антикоррупционные разоблачения (он автор многих расследований коррупции в высших эшелонах власти РФ) и стал наиболее раскрученным внесистемным (то есть, не входящим ни в какие властные органы и парламентские партии) политиком России.

До истории с "Новичком" он уже имел за плечами уголовные дела и задержания за несанкционированные акции. Навальный этого периода уже резко критиковал российскую власть, лично Путина и "Единую Россию". А сторонники российской власти обвиняли Навального в работе на западные спецслужбы. Но окончательно Навальный сел в тюрьму после своего отравления.

В январе 2021 года он вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение. И тут же был задержан, поскольку, по версии российских властей, нарушил условия своего условного срока по одному из уголовных дел, связанных с мошенничеством. Отметим, что о задержании после возвращения в РФ Навальному было известно заранее - российские власти прямо об этом говорили.

Но он все равно прилетел в Москву. Многие связывали это с планами таким образом раскрутить "Майдан" в Москве. Под это был выпущен фильм о "дворце Путина", который набрал в первый же день более 20 миллионов просмотров.

Акции протеста действительно начались и в столице, и в других городах, но были достаточно немногочисленными и быстро сошли на нет.

В марте 2022 года суд приговорил Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима - по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. По первому делу, по версии следствия, Навальный похитил около 2,7 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований "Фонду борьбы с коррупцией". По второму делу Навального обвинили в оскорблении судьи Веры Акимовой. А в августе 2023 года он получил новый, куда более жесткий приговор - 19 лет лишения свободы в колонии особого режима. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете. Первые годы заключение он провел в колонии во Владимирской области. В декабре прошлого года сторонники заявили, что он исчез. В январе выяснилось, что Навальный был этапирован в колонию за полярным кругом, в поселение Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где и скончался сегодня.

Относительно Украины у Навального была своя эволюция взглядов. В 2011 году, во время протестов на Болотной в Москве, Навальный в эфире одного из украинских телеканалов назвал украинцев и русских "одним народом". В 2014 году выступил против аннексии Крыма. Но позже неоднократно давал понять, что не намерен отдавать Крым Украине, если станет президентом. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?", - сказал тогда Навальный свою, ставшую знаменитой, фразу.

Однако, после вторжения России в Украину, его позиция поменялась. Навальный вторжение однозначно осудил, призвав к акциям протеста. А 24 февраля 2023 года, он предложил свой план прекращения войны, который предусматривал вывод российских войск со всей территории Украины в границах 1991 года (включая Крым), а также выплату Россией репараций.

Сторонники Навального в период отбывания ним срока заявляли о том, что Навального медленно травят.

Так, весной 2023 года пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявляла, что Навальный страдает от сильных болей в желудке и не мог есть тюремную пищу, потому что она усиливала его боль, ему запретили покупать альтернативную еду.

"Он ничего не ест, потому что ему запрещено получать передачи с продуктами или покупать продукты в тюремном магазине, а еда, которую ему предоставляют в тюрьме, фактически усиливает боль в желудке. Его здоровье не в хорошем состоянии. Нельзя исключать, что его отравляют, не в огромных дозах, как раньше, а в маленьких, чтобы он не умер сразу, а чтобы страдал и портил свое здоровье", — заявляла Ярмыш.

Каких-либо конкретных подтверждений этим заявлениям не было.

Но, вероятно, стоит ожидать, что именно эта версия — о медленном отравлении — может стать главной у сторонников Навального.

Смерть Навального. Последствия

Смерть Алексея Навального, безусловно, тяжелый удар по либеральной оппозиции в России.

Несмотря на непростые отношения Навального с другими представителями этой группы (например, с Явлинским и Ходорковским), все ж таки он был самым ярким и самым известным и в РФ, и в мире противником Путина. И, если б в России вдруг начались бы некие радикальные перемены (например, в случае смерти Путина), то Навальный, как понятная и системно поддерживаемая Западом фигура, сразу мог бы стать точкой притяжения для значительной части российских элит.

Теперь такой фигуры нет и далеко не факт, что она сможет появиться в обозримом будущем, с учетом тотального раздрая в либеральных кругах и того факта, что большая часть их лидеров находится за границей.

Не допущенный к участию в выборах Борис Надеждин, хоть и был ситуативно поддержан почти всей либеральной оппозицией (в том числе Ходорковским и Навальным) с целью демонстрации на выборах антивоенного и протестного потенциала российского общества, тем не менее в этой среде доверием не пользуется. Многие его считают "марионеткой Кремля". Кремль, к слову, действительно может попытаться теперь выставить Надеждина на замену Навальному в качестве "лидера либеральной и антивоенной оппозиции". Если, конечно, Путин вообще хочет оставить российским либералам хоть какую-то институциональную и легальную нишу, а не "ликвидировать их как класс".

Украина и лидеры западных стран, безусловно, будут использовать смерть Навального как еще один аргумент в пользу того, что Запад должен дать еще больше оружия и ввести против России еще больше санкций. В связи с этим, а также с учетом того, что смерть оппозиционера совпала с визитом Зеленского в Европу, в РФ уже возникла конспирологическая теория, что смерть оппозиционера могли организовать некие внедренные "агенты" иностранных разведок, чтоб "усилить сигнал" от Зеленского относительно необходимости увеличения поддержки Украины, а также "перебить" негативный новостной фон по событиям в Авдеевке.

Однако эта конспирология откровенно слабая, так как по факту для Запада смерть Навального однозначный минус. Как в силу потери фигуры, на которую можно было бы сделать ставку в случае изменения ситуации в России. Так и в имиджевом плане. Навальный - очередной пример того, что гарантии и "крыша" Запада не работают. И он не может защитить тех, кого он поддерживает. Тем более, почти весь арсенал мер против РФ Запад и так уже использовал после вторжения Путина в Украину.

Другой вопрос, что смерть Навального еще более затруднит любой диалог России и Запада (в том числе и по прекращению войны в Украине) и отсюда может родиться версия, что оппозиционера убили те, кто не хочет возобновления этого диалога и выхода на какие-то договоренности. Но, с другой стороны, куда больше влияние на перспективы диалога оказывает происходящее в Украине. И на этом фоне смерть Навального вряд ли будет каким-то решающим фактором.

В целом же произошедшее это очередной красноречивый сигнал российскому обществу и элитам о том, что каждый, кто бросит вызов Кремлю будет стерт в порошок. И не важно кто это - авантюрист-популист и глава частной армии Пригожин, его соратник-неонацист Уткин или поддерживаемый Западом либерал Навальный. Итог один.