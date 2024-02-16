В Украине смерть российского оппозиционера в колонии Алексея Навального вызвала неоднозначную реакцию.

Об этом свидетельствуют публикации в соцсетях.

Если на официальном уровне смерть назвали преступлением, в котором виноват Владимир Путин, то, например, бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко назвал смерть Навального в заключении "хорошей новостью".

"Навальный умер в колонии - росСМИ. Ну хоть какие-то хорошие новости", - написал Стерненко в соцсети Х.

Многие украинские граждане вспоминают, что Навальный, хотя и осудил аннексию Крыма, затем давал понять, что не намерен его возвращать Украине, сказав фразу: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"

Однако после начала вторжения его позиция в отношении полуострова поменялась. 24 февраля 2023 года Навальный предложил свой план прекращения войны, который предусматривал вывод российских войск со всей территории Украины в границах 1991 года (включая Крым), а также выплату Россией репараций.

Напомним, несколько часов назад российские власти заявили о смерти оппозиционера в тюрьме.

Украинские власти, Запад и российская оппозиция сразу стали утверждать, что Навального убил президент РФ Путин.