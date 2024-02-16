Накануне смерти российского опозиционного политика Алексея Навального жалоб от него на здоровье не поступало.

Об этом сообщает российская общественная наблюдательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа.

Так, 10 января Навального впервые после долгого перерыва включили по видеосвязи из новой колонии на Ямале для его участия в заседании суда. Это было первое публичное появление оппозиционера с начала декабря, когда его этапировали в колонию за полярным кругом.

Вчера Навальный также выступал в суде по видеосвязи и при этом выглядел здоровым.

О внезапной смерти российского оппозиционного политика стало известно 16 февраля 2024 года.

Уже звучат заявления, что Алексей Навальный стал жертвой Кремля.

Напомним, последним местом заключения российского оппозиционера стала колония "Полярный волк". Она находится в зоне вечной мерзлоты за Полярным кругом.

Мы также сообщали о том, что ранее Навальный предсказал, что ему "сидеть до конца жизни", если режим Путина не падет.