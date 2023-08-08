Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, помимо 19 лет колонии особого режима, назначили еще одно наказание.

В приговоре указано, что Навальному запрещено публиковать сообщения в Интернете на протяжении всего срока и еще 10 лет после освобождения. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Если оппозиционер освободится в 2042 году, то опубликовать первый пост он сможет почти через 30 лет – в 2052 году.

Сам Навальный, комментируя вердикт, написал, что фактически "сидит пожизненный срок".

Как писала "Страна", оппозиционера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса: призывы к экстремизму, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, создание посягающей на права граждан НКО, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.

Прокуратура запрашивала Навальному 20 лет колонии строгого режима по делу об экстремизме, но в итоге ему дали 19.

При этом Навальный назвал Стрелкова-Гиркина политзаключенным, его арест незаконным, а дело "политически мотивированным".

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