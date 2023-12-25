Навального этапировали в колонию "Полярный волк". Она находится в зоне вечной мерзлоты. Карта
Осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный нашелся. О его местонахождении не было известно около 20 дней.
Он находится в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ, которая находится за полярным кругом. Об этом сообщили его соратники.
Его уже видел адвокат. Сказал, что с политиком "все в порядке".
Колония №3 под поселком Харп, по данным СМИ, является одним из самых сложных мест отбывания наказания для заключенных в РФ.
Туда отправляли, в частности, совладельца "Юкоса" Платона Лебедева.
Соратник Навального Иван Жданов пишет, что колония "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе — одна из самых северных и отдаленных в России.
"Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom", — сообщил он.
В августе 2023 года российского оппозиционера Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по шести статьям.
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