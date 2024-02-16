Украина, Запад и российская оппозиция уже заявляют, что российского оппозиционера Алексея Навального убил президент РФ Владимир Путин.

"Российские власти публикуют признание в том, что они убили Алексея Навального в тюрьме. У нас нет никакого способа подтвердить это или доказать, что это неправда. Адвокат Навального едет в Харп", — заявил соратник Навального Леонид Волков.

От Украины первым сообщение о смерти прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Путин - максимальное зло, которое боится любой конкуренции. Жизнь россиян для него - это ничто. С ним не может быть никаких переговоров. Единственный язык, который он понимает - сила", - написал глава Офис президента

Позже президент Владимира Зеленский заявил, что "очевидно, он убит Путиным".

Первым иностранным лидером, прокомментировавшим сообщения о смерти Навального, стал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям", — говорится в заявлении президента.

А генсек НАТО заявил, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а "Россия должна ответить на серьезные вопросы".

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России ответственность за смерть Навального.

Напомним, что Алексей Навальный умер в колонии за Полярным кругом.