Президент Украины Владимир Зеленский и российский оппозиционер Алексей Навальный, недавно приговоренный в РФ к 19 годам колонии особого режима по шести статьям, входят в список фаворитов букмекеров на получение Нобелевской премии мира.

Об этом пишет Reuters.

В то же время эксперты предполагают, что Зеленский и Навальный вряд ли получат престижную награду.

"Зеленский является военным лидером, а в прошлом году комитет сосредоточил свое внимание на России, что снизило шансы обоих мужчин", - пишет издание.

В этом году уже известно, что среди номинантов оказались шведская эко-активистка Грета Тунберг, ее коллега-эколог Ванесса Накате, заключенный в тюрьму российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза и китайский протестующий Пэн Лифа.

В Норвежском нобелевском комитете сообщают, что всего в списке находятся 305 кандидатов, из них 212 физических лиц и 93 организации.

"305 кандидатов - это меньше, чем в прошлом году (343), и это наименьшее количество с 2019 года. Уже восемь лет подряд число претендентов превышает 300. Текущий рекорд в 376 кандидатов был достигнут в 2016 году", - отмечается в пресс-релизе.

Эксперты считают, что выделить могут правозащитников, поскольку в этом году отмечается 75-я годовщина Всеобщей декларации прав человека, но могут решить и привлечь внимание к изменению климата и наградить движение "Пятницы ради будущего" Греты Тунберг, говорится в публикации.

Напомним, что в прошлом году премию получили белорусский активист Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал" и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

Также мы писали, что Алексей Навальный уже выдвигался на Нобелевскую премию в 2020 году.