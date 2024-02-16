В Белом доме сначала очень осторожно отреагировали на смерть в российской колонии оппозиционера Алексея Навального, заявив, что пока воздерживаются от комментариев. А затем руководство США прямо обвинило власти РФ в кончине политика.

Первую реакцию, со стороны советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, привел телеканал CNN.

"Если это подтвердится, это ужасная трагедия, и учитывая долгую и ужасную историю вреда от российской власти ее оппонентам, это вызывает реальные и очевидные вопросы о том, что произошло. Но я воздержусь от дальнейших комментариев, пока мы не узнаем больше, и мы активно ищем подтверждение. Наскольку я знаю, семья господина Навального тоже. И будем на основании этого определять, что будет дальше", - сказал Салливан.

Однако после первого осторожного высказывания советника последовало обвинение - его выдвинула во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис.

"Прежде чем начать... Мы все только что получили сообщение о том, что Алексей Навальный умер в России. Это, конечно, ужасная новость, и мы работаем над тем, чтобы получить подтверждения. Я молюсь за его семью, в том числе за его жену Юлию, которая сегодня с нами. И если это подтвердится, это станет еще одним доказательством жестокости Путина, какую бы версию они не предлагали. Давайте внесем ясность: ответственность несут российские власти. Мы выскажемся об этом попозже", - анонсировала вице-президент США.

Ответственность на Путина вскоре возложил и госсекретарь Энтони Блинкен.

"Его смерть в российской тюрьме и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в самом сердце системы, которую построил Путин. Мы будем вести переговоры со многими другими странами, обеспокоенными ситуацией с Алексеем Навальным, особенно если эти сообщения подтвердятся. Если эти сообщения верны, мы сочувствуем его жене и его семье", - сказал Блинкен на полях Мюнхенской конференции.

На мероприятии присутствует и жена Навального Юлия.

"Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин и все его окружение знали, что они понесут ответственность за все, что они сделали с нашей страной, с моей семьей. И этот день произойдет очень скоро. Я хочу призвать международное сообщество и всех людей к тому, чтобы мы объединились и победили это зло", - сказала супруга оппозиционера.

В 2021 году Джо Байден заявил, что Россия понесет "катастрофические последствия", если Навальный умрет в тюрьме. Оппозиционер тогда вернулся в РФ после лечения в Германии и был задержан в аэропорту.

Напомним, несколько часов назад российские власти заявили о смерти оппозиционера в тюрьме. Ее причиной стал оторвавшийся тромб.

Украинские власти, Запад и российская оппозиция сразу стали утверждать, что Навального убил президент РФ Путин.