В РФ окончательно не допустили к президентским выборам Бориса Надеждина, который считался единственным антивоенным кандидатом.

Решение огласил Верховный суд РФ, куда политик обратился после получения отказа в регистрации от российской ЦИК.

"В любом случае, жизнь продолжается. Поэтому всем удачной охоты", - прокомментировал ситуацию Надеждин еще до вынесения судебного решения.

Напомним, что Надеждин выступил против войны с Украиной, но вернуть оккупированные россиянами территории в случае своей победы не обещал.

То, что Надеждина, скорее всего, снимут с выборов, "Страна" прогнозировала вскоре после того, как его кандидатуру поддержали представители либеральной оппозиции, а на сборах подписей в его поддержку образовались большие очереди.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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