Российский ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ Борису Надеждину, который считался единственным "антивоенным" участником выборов. Члены избиркома проголосовали единогласно за это решение.

Комиссия признала недействительными 9 147 подписей в его поддержку. Проверены были 60 тысяч подписей, допустимая доля брака по закону - 5%. У Надеждина получается 6,5%.

"Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно - за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном суде РФ", - уже заявил бывший советник Бориса Немцова и его соратник по партии "Союз правых сил" в соцсетях.

Напомним, что Надеждин выступил против войны, но вернуть Украине территории в случае своей победы не обещал.

Мы разбирались в отдельном материале, что говорит об Украине "антивоенный" кандидат в президенты РФ Борис Надеждин и какие у него перспективы.