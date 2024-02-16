В сети появились видео и фото акций протеста в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального, проходящих в Тбилиси и Ереване.

Также российские оппозиционные издания сообщают, что жители городов РФ создают стихийные мемориалы и выходят на пикеты.

Кроме того, в Москве цветы в связи со смертью Алексея Навального несут к Соловецкому камню, установленному в память о жертвах репрессий советской власти.

Напомним, сегодня управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии.

В Евросоюзе, США и Украине сразу заявили, что в смерти Навального виноваты власти России и лично Путин.

В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кончине Навального виновны руководители стран Запада и Украины, и им же, по его утверждению, эта смерть выгодна.

Мы разбирали в отдельном материале, что известно об Алексее Навальном, и анализировали последствия его смерти.

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