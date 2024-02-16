Появился первый комментарий официальных лиц РФ о смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кончине Навального виновны руководители стран Запада и Украины, и им же, по его утверждению, эта смерть выгодна.

"Причину установят судмедэксперты и следствие. Но когда, не дожидаясь результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств, прежде надо ответить на вопрос: кому сегодня выгодна смерть Навального?" - написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы РФ добавил, что "все они: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, - виновники смерти Навального".

Напомним, сегодня управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии.

В Евросоюзе, США и Украине сразу заявили, что в смерти Навального виноваты власти России и лично Путин.

Мы разбирали в отдельном материале, что известно об Алексее Навальном, и анализировали последствия его смерти.