Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи со смертью Алексея Навального.

Обращение опубликовали ресурсы Белого дома.

"Российские власти расскажут свою историю. Но помните: Путин ответственен за смерть Навального", — сказал Байден.

Он также добавил, что сейчас самое время американским политикам принять важное решение и продолжить помогать Украине, которая противостоит России.

На вопрос о том, была ли смерть Навального убийством, Байден прямо не ответил, сказав, что пока нет точной информации. На вопрос о возможных последствиях смерти оппозиционера для России президент США сказал, что будут рассмотрены разные варианты.

Летом 2021 года Джо Байден встречался с Владимиром Путиным, после чего он рассказал журналистам: "Я ясно дал ему (Путину) понять, что, по-моему, последствия смерти Навального в тюрьме могут быть разрушительными для России".

Напомним, сегодня управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии.

В Евросоюзе, США и Украине сразу заявили, что в смерти Навального виноваты власти России и лично Владимир Путин.

В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кончине Навального виновны руководители стран Запада и Украины, и им же, по его утверждению, эта смерть выгодна.

Мы разбирали в отдельном материале, что известно об Алексее Навальном, и анализировали последствия его смерти.