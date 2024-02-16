В Вене около посольства России прошла акция в память Алексея Навального.

Фото с мероприятия появились в сети.

Судя по снимкам, акция была не слишком многолюдной.

Ранее в сети появились видео и фото акций протеста в связи со смертью российского оппозиционера, проходящих в Тбилиси и Ереване.

Напомним, сегодня управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии.

В Евросоюзе, США и Украине сразу заявили, что в смерти Навального виноваты власти России и лично Владимир Путин.

В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кончине Навального виновны руководители стран Запада и Украины, и им же, по его утверждению, эта смерть выгодна.

Мы разбирали в отдельном материале, что известно об Алексее Навальном, и анализировали последствия его смерти.