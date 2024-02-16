Западу нечем ответить на смерть российского оппозиционера Алексея Навального, потому что "все мосты уже сожжены".

Такое мнение высказал доцент российской политики Университетского колледжа Лондона и соавтор политической биографии Навального Бен Нобл, сообщает служба новостей BBC.

По словам Нобла, сейчас трудно представить более серьезные санкции, чем те, что уже введены из-за войны в Украине.

Он сказал, что ожидает множества жестких высказываний из европейских столиц – и, возможно, новых символических санкций.

"Важно, чтобы западные страны сделали жесткие заявления и хотя бы на словах призвали Кремль к ответственности, даже если Навального уже не спасти", – добавил Нобл.

Как считает Алекс Кларксон, специалист по европейской политике и преподаватель Королевского колледжа Лондона, смерть Навального в российской тюрьме могла бы существенно повлиять на отношения Москвы со странами Евросоюза еще в недавнем прошлом.

"Лет пять назад это могло бы сподвигнуть Евросоюз на отказ от попыток диалога и переходу к более жестким санкциям и вражде. Но все эти мосты уже и так сожжены", - говорит Кларксон.

После почти двух лет войны в Украине отношения Кремля и стран ЕС испорчены безвозвратно, считает политолог.

Напомним, сегодня управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии.

В Евросоюзе, США и Украине сразу заявили, что в смерти Навального виноваты власти России и лично Владимир Путин.

В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кончине Навального виновны руководители стран Запада и Украины, и им же, по его утверждению, эта смерть выгодна.

Мы разбирали в отдельном материале, что известно об Алексее Навальном, и анализировали последствия его смерти.