"Все мосты уже сожжены". Эксперты считают, что Запад не может ответить санкциями на смерть Навального
Западу нечем ответить на смерть российского оппозиционера Алексея Навального, потому что "все мосты уже сожжены".
Такое мнение высказал доцент российской политики Университетского колледжа Лондона и соавтор политической биографии Навального Бен Нобл, сообщает служба новостей BBC.
По словам Нобла, сейчас трудно представить более серьезные санкции, чем те, что уже введены из-за войны в Украине.
Он сказал, что ожидает множества жестких высказываний из европейских столиц – и, возможно, новых символических санкций.
"Важно, чтобы западные страны сделали жесткие заявления и хотя бы на словах призвали Кремль к ответственности, даже если Навального уже не спасти", – добавил Нобл.
Как считает Алекс Кларксон, специалист по европейской политике и преподаватель Королевского колледжа Лондона, смерть Навального в российской тюрьме могла бы существенно повлиять на отношения Москвы со странами Евросоюза еще в недавнем прошлом.
"Лет пять назад это могло бы сподвигнуть Евросоюз на отказ от попыток диалога и переходу к более жестким санкциям и вражде. Но все эти мосты уже и так сожжены", - говорит Кларксон.
После почти двух лет войны в Украине отношения Кремля и стран ЕС испорчены безвозвратно, считает политолог.
Напомним, сегодня управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии.
В Евросоюзе, США и Украине сразу заявили, что в смерти Навального виноваты власти России и лично Владимир Путин.
В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кончине Навального виновны руководители стран Запада и Украины, и им же, по его утверждению, эта смерть выгодна.
Мы разбирали в отдельном материале, что известно об Алексее Навальном, и анализировали последствия его смерти.