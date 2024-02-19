Российская оппозиционная партия "Гражданская инициатива", ранее выдвигавшая Бориса Надеждина кандидатом в президенты РФ, уведомила мэрию Москвы, что собирается провести 2 марта демонстрацию в память о Борисе Немцове и Алексее Навальном.

Как сообщают российские издания со ссылкой на главу партии Андрея Нечаева, шествие планируется провести 2 марта в 12:00 по Киеву. Заявленное количество участников - до 50 тысяч человек.

В то же время неизвестно, разрешат власти эту акцию, либо запретят ее.

Напомним, 16 февраля российские власти заявили о смерти оппозиционера Навального в тюрьме.

Пресс-секретарь Навального заявила, что его убили. Также она сообщила, что родственники Алексея Навального до сих пор не получили его тело и не знают точно, где оно находится.

После смерти Навального в России жители городов вышли на улицы. Также митинги прошли в Ереване и Тбилиси.

В свою очередь жена Навального Юлия заявила, что будет "продолжать дело" мужа и призвала россиян к борьбе с режимом Путина.

Мы разбирали в отдельном материале, что известно об Алексее Навальном, и анализировали последствия его смерти.