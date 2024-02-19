Вдова погибшего в российской тюрьме оппозиционера Юлия Навальная встретилась в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Глава европейской дипломатии после встречи заявил, что Путин "ответит за смерть Навального".

"Мы выразили глубочайшие соболезнования от имени ЕС Юлии Навальной. Владимир Путин и его режим будут привлечены к ответственности за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин - это не Россия, Россия - это не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ", - написал Боррель на своей странице в X.

Накануне Юлия Навальная заявила, что будет "продолжать дело" мужа и призвала россиян к борьбе с режимом Путина.

Напомним, 16 февраля российские власти заявили о смерти оппозиционера Навального в колонии за Полярным кругом.

Пресс-секретарь Навального заявила, что его убили. Также она сообщила, что родственники Алексея Навального до сих пор не получили его тело и не знают точно, где оно находится.