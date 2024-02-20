Через три дня после смерти Алексея Навального в колонии президент РФ Владимир Путин повысил в звании руководителей службы исполнения наказаний.

Об этом сообщается на официальных ресурсах РФ.

Звание генерал-полковника получил первый заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

Генерал-лейтенанта внутренней службы - заместитель директора ФСИН Александр Розин.

Генерал-майора — начальник управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов и начальник управления кадров ФСИН Александр Федоров.

Российские оппозиционные паблики утверждают, что Бояринев отдавал распоряжения по ограничению прав Навального. Например, ограничил сумму, на которую Навальный может покупать еду в заключении.

Напомним, 16 февраля стало известно о смерти Навального в колонии за Полярным кругом. Тогда сообщали, что у него оторвался тромб.

"Страна" подробно писала о смерти Навального, а также разбирала, какие могут быть последствия.

Пресс-секретарь Навального заявила, что его убили. Также она сообщила, что родственники Алексея Навального до сих пор не получили его тело и не знают точно, где оно находится.

В свою очередь жена Навального Юлия заявила, что будет "продолжать дело" мужа и призвала россиян к борьбе с режимом Путина.