Банки ОАЭ начали ограничивать трансграничные платежи и открытие счетов клиентами из РФ из-за западных санкций.

Об этом сообщают российские СМИ.

Также компаниям и физлицам из РФ стали закрывать счета.

Напомним, в январе китайские и турецкие банки тоже ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США.

Источники СМИ говорят, что ограничения в ОАЭ начались задолго до выхода в декабре 2023 указа президента США о вторичных санкциях.

По их данным, усиление контроля за бизнесом с российским следом происходило на протяжении всего 2023 года, но волна "чисток" началась с сентября.

Ряд российских банков, которые имеют корсчета в дирхамах, открытые в ОАЭ, не могут более их использовать для платежей бизнеса.

Даже для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают деньги из России и не переводят в Россию, усложняется ситуация.

Вместе с тем "Ведомости" отмечают, что российские физические и юридические лица всё ещё могут открыть счёт в банках ОАЭ, но процедура занимает больше времени. Ускорить её могут связи с представителями местной элиты.

Напомним, Венгрия заблокировала одобрение очередного пакета санкций ЕС против РФ из-за Китая.