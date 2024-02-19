Банки ОАЭ начали ограничивать трансграничные платежи и открытие счетов клиентами из РФ из-за санкций - СМИ
Банки ОАЭ начали ограничивать трансграничные платежи и открытие счетов клиентами из РФ из-за западных санкций.
Об этом сообщают российские СМИ.
Также компаниям и физлицам из РФ стали закрывать счета.
Напомним, в январе китайские и турецкие банки тоже ограничили свое сотрудничество с РФ из-за новых санкций США.
Источники СМИ говорят, что ограничения в ОАЭ начались задолго до выхода в декабре 2023 указа президента США о вторичных санкциях.
По их данным, усиление контроля за бизнесом с российским следом происходило на протяжении всего 2023 года, но волна "чисток" началась с сентября.
Ряд российских банков, которые имеют корсчета в дирхамах, открытые в ОАЭ, не могут более их использовать для платежей бизнеса.
Даже для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают деньги из России и не переводят в Россию, усложняется ситуация.
Вместе с тем "Ведомости" отмечают, что российские физические и юридические лица всё ещё могут открыть счёт в банках ОАЭ, но процедура занимает больше времени. Ускорить её могут связи с представителями местной элиты.
Напомним, Венгрия заблокировала одобрение очередного пакета санкций ЕС против РФ из-за Китая.