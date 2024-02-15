Венгрия заблокировала одобрение очередного пакета санкций ЕС против РФ из-за Китая.

Об этом сообщает Financial Times.

На вчерашней встрече послов ЕС Венгрия была единственным скептиком, сорвав подписание 13-го пакета, который ЕС хочет приурочить к годовщине вторжения, то есть принять в ближайшие 9 дней.

В новый санкционный пакет входят почти 200 человек и организаций из РФ, Китая и других стран, которые, как считается, помогают военным усилиям Москвы. В частности, санкции предлагается наложить против трех китайских компаний и одной индийской.

"Венгры не согласились из-за китайских компаний", — сказал один из чиновников.

Другой добавил, что посол Будапешта "просит немного больше времени для анализа содержания предложений".

FT отмечает, что попытка ввести санкции против компаний из третьих стран уже была заблокирована целой группой государств в прошлом году. А в случае одобрения это будет первый случай, когда предприятия в материковом Китае и Индии пострадают от санкций ЕС.

Также на этой встрече послы согласовали юридические аспекты по выделению Украине 50 млрд евро. Теперь нужно получить одобрение Европарламента.

Ранее мы писали о том, что Китай выступил против санкций Евросоюза, ограничивающих торговлю с Россией.

А также, что устойчивость экономики РФ к санкциям стала неожиданностью для многих экспертов.