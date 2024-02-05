Партия Орбана сорвала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО
Партия премьер-министра Виктора Орбана сорвала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО.
Об этом сообщает Telex.
Депутаты "Фидеса" не пришли на внеочередное парламентское заседание, которое инициировали оппозиционные партии, пишет издание.
В зале присутствовал лишь 51 депутат из 199, кворума не было.
За всем этим с галереи наблюдали послы США, Нидерландов, Норвегии, Дании, Польши и Словакии.
Лидер "Фидеса" за два часа до заседания написал в Facebook, что Венгрия ратифицирует соглашение, когда премьер Швеции приедет в Будапешт на встречу с Орбаном.
Оппозиция обвинила власти страны во лжи и работе на Кремль.
Ранее шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил, что "не видит оснований" вести новые переговоры с Венгрией о вступлении Швеции в НАТО "на данном этапе". По его словам, Венгрия не должна быть последней, кто одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.
Напомним, что Турция вступление Швеции в НАТО уже ратифицировала, и Венгрия осталась последней страной, от которой зависит этот вопрос.