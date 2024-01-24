Несмотря на то, что Турция, похоже, уже согласна допустить Швецию в НАТО, с Венгрией не все так однозначно. Накануне позитивного решения в турецком парламенте, между Будапештом и Стокгольмом возникла новая напряженность.

Шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил, что "не видит оснований" вести новые переговоры с Венгрией о вступлении Швеции в НАТО "на данном этапе".

Об этом пишет местное издание Аftonbladet.

Письмо с таким предложением накануне направил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Тобиас Билльстрем говорит, что открыт к "диалогу", а "недостатка в предметах для разговора нет". Однако Венгрия, по его мнению, не должна быть последней, кто одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Напомним, что парламент Турции вчера одобрил вступление Швеции в НАТО, и потому Венгрия осталась последней, кто должен дать свое согласие.

Министр гражданской обороны призвал шведов подготовиться к вероятной войне. Он призвал власти Швеции "ускорить темпы" подготовки.

"Лучше достаточно хорошее завтра, чем идеальное через пять лет. Мир сталкивается с перспективой безопасности, сопряженной с большими рисками, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны", - сказал Болин.