Шведское правительство подписало предварительное соглашение об увеличении производства артиллерийских боеприпасов. Они будут предназначены как для пополнения шведских арсеналов, так и для Украины.

Об этом говорится на сайте управления материального обеспечения обороны Швеции.

Соглашение направлено прежде всего на увеличение поставок 155-мм артиллерийских боеприпасов и укрепление надежности поставок.

"Сейчас мы делаем следующий важный шаг, чтобы ускорить инвестиции в производственные мощности отрасли. Это сократит сроки поставок, повысит нашу способность оказывать поддержку Украине и в то же время укрепит надежность поставок артиллерийских боеприпасов в Швеции и Северном регионе в долгосрочной перспективе", - объяснил руководитель направления вооружений ведомства Йонас Лоцне.

Заказ на 155-мм снаряды получит норвежско-финская компания Nammo. Он будет оплачен шведским государством и частично за счет Евросоюза.

Однако, как уточнили в правительстве, это не окончательный контракт. Его заключат "при условии, что ЕС в конкуренции с другими проектными предложениями выделит средства в течение первого квартала 2024 года".

Летом мы писали, что США нарастили выпуск снарядов калибра 155 мм, поставляемых Украине.

А осенью сообщали, что немецкий концерн Rheinmetall после начала вторжения РФ в Украину в полтора раза повысил цены на 155-миллиметровые боеприпасы.