Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Принятый документ отправлен на подпись Реджепу Эрдогану.

Напомним, после российского вторжения в Украину Швеция подала заявку на присоединение к НАТО вместе с Финляндией в мае 2023 года.

Накануне саммита НАТО в июле 2023 года Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в Альянс, если Турцию примут в Европейский союз. Со своей стороны Швеция, будучи членом ЕС, согласилась способствовать процессу вступления Турции в объединение.

Теперь Швеции осталось получить одобрение Будапешта, чтобы стать 32-м членом Североатлантического альянса. К настоящему времени Венгрия остается последней страной, которая должна дать добро на вступление шведов в НАТО.

Ранее в Швеции решили увеличить производство артиллерийских боеприпасов, прежде всего калибра 155 мм. Заказ на 155-мм снаряды получит норвежско-финская компания Nammo. Он будет оплачен шведским государством и частично за счет Евросоюза.

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