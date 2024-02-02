В понедельник парламент Венгрии не сможет ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО
Парламент Венгрии не сможет ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО на своем внеочередном заседании, назначенном специально по этому вопросу на 5 февраля.
Об этом сообщила телекомпания ATV.
Как заявила фракция правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", имеющая в законодательном органе большинство мест, она не будет принимать участия в этом заседании.
Пресс-служба ФИДЕС подтвердила, что депутаты от этой партии, а также их младшие партнеры — христианские демократы — решили не присутствовать на этом заседании.
Таким образом, на внеочередном заседании, созванном спикером парламента Ласло Кёвером по предложению оппозиционных партий, не будет кворума.
Напомним, в связи с российским вторжением в Украину Швеция подала заявку на присоединение к НАТО вместе с Финляндией. Это произошло в мае 2023 года.
Как мы писали, 24 января парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.
На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО. Теперь Швеции осталось получить одобрение Будапешта, чтобы стать 32-м членом Североатлантического альянса.