Парламент Венгрии не сможет ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО на своем внеочередном заседании, назначенном специально по этому вопросу на 5 февраля.

Об этом сообщила телекомпания ATV.

Как заявила фракция правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", имеющая в законодательном органе большинство мест, она не будет принимать участия в этом заседании.

Пресс-служба ФИДЕС подтвердила, что депутаты от этой партии, а также их младшие партнеры — христианские демократы — решили не присутствовать на этом заседании.

Таким образом, на внеочередном заседании, созванном спикером парламента Ласло Кёвером по предложению оппозиционных партий, не будет кворума.

Напомним, в связи с российским вторжением в Украину Швеция подала заявку на присоединение к НАТО вместе с Финляндией. Это произошло в мае 2023 года.

Как мы писали, 24 января парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.

На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО. Теперь Швеции осталось получить одобрение Будапешта, чтобы стать 32-м членом Североатлантического альянса.