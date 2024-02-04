Венгрия не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для поставок оружия Украине, но и не присоединится к их финансированию. Страны Евросоюза в курсе, что Будапешт не будет брать на себя подобное "финансовое бремя".

Как сообщает Hirado, об этом заявил заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT.

На вопрос журналиста, можно ли считать поражением Венгрии, когда та решила снять блокировку выделения 50 миллиардов евро Украине, ничего не получив взамен, Сийярто сказал, что "это не рынок и не базар", "это не была сделка, мы никогда не путали вещи, не имеющие ничего общего друг с другом".

По его словам, для Будапешта самое главное то, что Евросоюз не финансирует передачу оружия при участии Венгрии.

"Деньги, предназначенные для Украины, служат функционированию государства, они покрывают социальные и другие расходы, что очень важно, потому что мы одна из немногих стран ЕС, которые не поставляют оружие в Украину, и мы не планируем менять эту политику, мы не готовы участвовать в каких-либо совместных действиях, направленных на транспортировку оружия", - заявил он.

Однако Сийярто добавил, что Венгрия не будет мешать другим делать это.

"Мы не можем и не будем мешать другим делать это, это их собственная ответственность, им придется отчитываться за свои действия. Мы, конечно, не будем частью решения", - заверил глава МИД.

На вопрос о том, будет ли Венгрия снова накладывать вето, министр напомнил, что в прошлый раз она не наложила вето, а использовала вариант, называемый конструктивным воздержанием, и очень ясно дала понять, что не готова нести какое-либо финансовую и политическую ответственность за подобные решения.

Министр также добавил, что на Венгрию существует большое давление и что так было и в течение последних 14 лет, поскольку страна часто представляет позицию, противоречащую общепринятым в ЕС взглядам.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан объяснял, почему поддержал выделение 50 миллиардов евро Украине.

"Страна" подробно анализировала, на каких условиях ЕС выделил Украине эти средства.