Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по блокировке на польской границе.

"Разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро.

Либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым грозит российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - заявил президент.

Также заслушали подробный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте и министра обороны Рустема Умерова по поставкам вооружения.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда не стал осуждать блокирование украинской границы фермерами своей страны. По его словам, фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынок стран Европейского Союза и "борятся за свои средства к существованию".

Вчера в Госпогранслужбе сообщили, что польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, начали пропускать пассажирский транспорт на погранпунктах "Устилуг", "Рава-Русская" и "Угринов".