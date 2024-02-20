Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, начали пропускать пассажирский транспорт на погранпунктах "Устилуг", "Рава-Русская" и "Угринов".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передают украинские СМИ.

"Ситуация кардинально не изменилась. В то же время по информации от польских коллег, около 16 часов польские фермеры сообщили, что будут пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях за полчаса по направлению пункта пропуска "Устилуг". Также на этом направлении они якобы возобновят нормальное сообщение для автобусов и будут пропускать по несколько грузовиков в час в обоих направлениях. Около 17 часов польские фермеры также обещали снять блокаду для легковых автомобилей и автобусов на направлении "Рава-Русская". Грузовики планируют пропускать по одному в час в обоих направлениях", - сказал Демченко.

Позже стало известно, что, по сообщению польских пограничников, митингующие разблокировали полосы движения для легковых автомобилей и автобусов на направлении ПП "Угринов". Пропуск этой категории обещают осуществлять беспрепятственно.

Пропуск грузовиков на въезд в Украину (выезд из Польши) пока осуществляется по 4 транспортных средства каждый час, и на выезд из Украины (въезд в Польшу) весом до 7,5 тонн и более 7,5 тонн осуществляется по 1 грузовику каждые 60 минут.

Ранее польские фермеры забблокировали шесть пунктов пропуска на границе с Украиной - перед границей выстроилось в очередь более трёх тысяч фур.

В частности, сотни фур застряли под КПП Краковец-Корчева из-за блокады польских фермеров.